Räume durchwühlt, Schmuck gestohlen: Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Am Freitagnachmittag wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel in der Rue Robert Schuman in Frisingen, wo kurz nach 14.00 Uhr ein Einbruch in einer Wohnung gemeldet wurde, bei dem der Täter ins Innere gelangte und diverse Gegenstände mitnehmen konnte.

Gegen 15.00 Uhr verschaffte sich ein Täter durch ein zerbrochenes Fenster Zugang ins Innere eines Einfamilienhauses in der Rue Mère Teresa in Mersch. Etliche Räume wurden durchwühlt und mehrere Schmuckstücke gestohlen. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Ein weiterer Einbruch wurde kurz nach 17.00 Uhr in der Rue du Bois in Bascharage gemeldet, hier wurde die Wohnung auch durchwühlt und mehrere Schmuckstücke wurden gestohlen.

In den drei Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)