++ Wolken, Schauer und Gewitter in der Region – ab Dienstag besser ++

Auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kommen am Wochenende trübes Wetter, Wolken und Regen zu. Wann soll es wieder etwas schöner werden?

OFFENBACH/MAINZ/SAARBRÜCKEN. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den nächsten Tagen vor allem nass. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist der Samstag geprägt von dichten Wolken.

Am Nachmittag sind laut DWD häufiger Schauer und kurze Gewitter mit Starkregen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 16 und 19 Grad.

Ähnlich sieht es am Sonntag aus: Die Meteorologen erwarten viele Wolken, Regen und schließen auch kurze Gewitter nicht aus. Die Temperaturen sinken den Angaben zufolge leicht auf 13 bis 17 Grad.

Auch der Wochenbeginn am Montag verspricht keine große Besserung. Bei Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland laut Vorhersage wieder auf Wolken, Schauer und vereinzelt Gewitter einstellen. Ein Lichtblick: Am Dienstag soll es laut DWD wieder sonnige Abschnitte geben – und zumeist ohne Regen bleiben. (Quelle: dpa)