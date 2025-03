Selbstgebaute Sprengvorrichtung und Molotow-Cocktails: Verdächtiger in Haft

Ein Mann wird in Göttingen wegen versuchter schwerer Brandstiftung gesucht - und in Bad Kreuznach verhaftet. Dabei entdecken die Ermittler eine Sprengvorrichtung. Nun sitzt der Verdächtige in Haft.