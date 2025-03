Dreiste Seniorenheim-Räuber in Piesport: Beute im vierstelligen Bereich!

PIESPORT. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum 17. März 2025 in ein Seniorenheim in Piesport eingebrochen. Sie verschafften sich über ein Fenster Zutritt und entwendeten aus einem Büro mehrere Bargeldkassen und einen Würfeltresor.

Beute im vierstelligen Bereich

„Das Diebesgut beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag“, teilte die Polizei in Wittlich mit. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Kriminalinspektion Wittlich bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06571 95000 zu melden.