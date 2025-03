Saarland: Sechsjähriger von PKW erfasst – schwerverletzt

GROßROSSELN-NAßWEILER. Am Abend des 15.3.2025 wurde die Führungs- und Lagezentrale der saarländischen Polizei über ein verletztes Kind infolge eines Verkehrsunfalls im Bereich der Nassaustraße in Großrosseln-Naßweiler in Kenntnis gesetzt. Nach Eintreffen eines Kommandos der Polizeiinspektion Völklingen befand sich das Kind bereits in Behandlung des Rettungsdienstes.

Der sechsjährige Junge war ansprechbar, musste aufgrund seiner Verletzungen jedoch umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Kind erlitt ersten Erkenntnissen zu Folge schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen.

Es konnte ermittelt werden, dass das Kind zuvor beabsichtigt hatte, die Nassaustraße zu überqueren. Hierzu lief der Sechsjährige unvermittelt hinter einem geparkten PKW auf die Straße und wurde von einem herannahenden PKW erfasst. Ersten Ermittlungen zu Folge konnte die 58-jährige Fahrzeugführerin eine Kollision nicht mehr verhindern. Hinweise, welche auf ein mögliches vorwerfbares Verhalten der Fahrzeugführerin hätten schließen lassen können, liegen derzeit nicht vor. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Nassaustraße für etwa 30 Minuten gesperrt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)