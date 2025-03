RLP: Süßes Backwerk gestohlen – Polizei schnappt Kuchendieb

RAMSTEIN-MIESENBACH. Ein Kuchendieb hat sich am Samstagmorgen in der Bösdellstraße an einem PKW zu schaffen gemacht und daraus süßes Backwerk gestohlen. Eine zunächst unbekannte Person entwendete um 6.00 Uhr aus einem unverschlossenen Fahrzeug zwei Kuchen sowie ein Warndreieck.

Eine Stunde später ließ der dreiste Dieb aus einem Vorgarten in der Hermannstraße eine Tüte mit Frühstücksbrötchen mitgehen. Dieses Mal wurde der Diebstahl jedoch von einer Türkamera aufgezeichnet. Der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Mann aus Kaiserslautern, konnte im Laufe des Vormittags im Stadtgebiet aufgegriffen werden. Sowohl der Kuchen als auch die Brötchen waren bereits verspeist. Der amtsbekannte Mann wird sich wegen Diebstahls verantworten müssen. (Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern)