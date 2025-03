Mann stirbt nach medizinischem Notfall – Zwei Männer ignorierten Hilferuf!

Die Polizei Ingelheim ermittelt in einem erschütternden Fall von unterlassener Hilfeleistung. Ein 36-jähriger Mann aus Bad Kreuznach, der am 3. Februar 2025 das Freizeitbad Rheinwelle in Gau-Algesheim besucht hatte, brach kurz darauf zusammen. Zwei Männer, die um Unterstützung gebeten wurden, verweigerten jegliche Hilfe. Am folgenden Tag verstarb der Mann aus bislang ungeklärter Ursache.

Zusammenbruch nach Schwimmbadbesuch

Nach Angaben der Polizei befand sich der 36-Jährige gegen 21:30 Uhr mit einem Begleiter auf dem Heimweg in Richtung Bahnhof, als er plötzlich zusammenbrach. Offensichtlich handelte es sich um einen medizinischen Notfall.

In der Hoffnung auf schnelle Hilfe sprach der Begleiter zwei Männer auf dem Parkplatz der Rheinwelle an:

Der erste Mann erklärte, dass er keine Zeit habe und verweigerte jede Unterstützung.

Der zweite verwies den Begleiter lediglich darauf, in der Rheinwelle ein Taxi zu rufen, bevor beide mit ihren Autos davonfuhren.

Unklare Todesursache – Polizei sucht Zeugen

Da es dem 36-Jährigen nach kurzer Zeit etwas besser zu gehen schien, entschied sich sein Begleiter, tatsächlich ein Taxi zu rufen und gemeinsam mit ihm nach Hause zu fahren. Doch am nächsten Tag verstarb der Mann unerwartet – die genaue Todesursache bleibt bislang ungeklärt.

Die Polizei Ingelheim ermittelt nun wegen unterlassener Hilfeleistung und sucht dringend nach den beiden unbekannten Männern.

Polizei bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden:

📞 Telefon: 06132/6551-0

📧 E-Mail: [email protected]