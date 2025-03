Landtagswahl 2026 – Grünes Frauen-Trio mit Umweltministerin Eder an der Spitze

MAINZ. Die rheinland-pfälzischen Grünen ziehen mit einem Frauen-Trio um Umweltministerin Katrin Eder an der Spitze in den Landtagswahlkampf. Der erweiterte Landesvorstand und die Landtagsfraktion hätten eindeutig für die Spitzenkandidatur von Eder votiert, sagte Parteichefin Natalie Cramme-Hill in Mainz. Auf einem Parteitag am 10./11. Mai in Idar-Oberstein soll die Nominierung der 48-Jährigen erfolgen.

Landtagsfraktionschefin Pia Schellhammer und Integrationsministerin Katharina Binz werden bei dem Treffen für die Listenplätze zwei und drei antreten. Die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist für das Frühjahr 2026 geplant.