Trier: Pollerbau in der Innenstadt – So geht es jetzt weiter

TRIER. Der Pollerbau in der Trierer Innenstadt schreitet weiter voran. Seit dem 10. März 2025 wird der zweite Abschnitt der Sicherheitslinie in der Simeonstraße umgesetzt. Drei weitere feste Poller sollen die Fußgängerzone langfristig absichern. Parallel dazu laufen Arbeiten in der Fleischstraße, und in den kommenden Monaten werden weitere Straßen folgen.

Baufortschritt in der Simeonstraße und Fleischstraße

Der erste Bauabschnitt in der Simeonstraße umfasst die Verlegung einer Induktionsschleife, die wartende Fahrzeuge erkennt. Dafür werden jeweils sechs Meter Fahrbahn vor und hinter der zukünftigen Pollerlinie geöffnet und anschließend wieder verschlossen.

Anfang April folgt der zweite Bauabschnitt, bei dem die fehlenden Poller auf der gegenüberliegenden Straßenseite installiert werden. Während der gesamten Bauphase bleibt die Straße für Pkw und Lkw befahrbar.

Parallel dazu wird die bereits am 10. Februar begonnene Pollerlinie in der Fleischstraße fertiggestellt. Laut Plan sollen beide Projekte bis zum 20. April 2025 abgeschlossen sein.

Weitere Baustellen: Grabenstraße und Dietrichstraße folgen

Nach Abschluss der aktuellen Bauarbeiten wird ab Mai 2025 die Pollerlinie in der Grabenstraße errichtet. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite erfolgt die Maßnahme unter Vollsperrung für den Verkehr, während Fußgänger weiterhin barrierefrei passieren können.

Nach dem Altstadtfest im Juli geht es mit der Dietrichstraße weiter. Auch hier ist eine Vollsperrung während der Bauarbeiten geplant.

Teil des Urbanen Sicherheitskonzeptes

Die neuen Poller sind Teil des Urbanen Sicherheitskonzeptes der Stadt Trier. Sie sollen insbesondere hochfrequentierte Fußgängerzonen vor unbefugtem Fahrzeugverkehr schützen.

Zukünftig wird die Einfahrt in die Fußgängerzone nur noch während der Lieferzeiten von 6 bis 11 Uhr möglich sein. Fahrzeuge benötigen eine Sondervignette, um die versenkbaren Poller abzusenken. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten am Hauptmarkt bleiben diese jedoch dauerhaft unten.