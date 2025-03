Spitzenleistung in der Gründungsförderung: Hochschule Trier steigert sich im Gründungsradar

TRIER. Im aktuellen Gründungsradar 2025 belegt die Hochschule Trier einen hervorragenden Platz 20 von insgesamt 64 mittelgroßen Hochschulen in Deutschland (5.000 bis 15.000 Studentinnen und Studenten). Dies bedeutet eine Verbesserung um fünf Plätze im Vergleich zur letzten Erhebung.

Die Studie des Stifterverbandes, bewertet die Entwicklungskultur der Gründungsförderung an deutschen Hochschulen. „Wir freuen uns sehr über diese positive Entwicklung“, erklärt Prof. Henrik te Heesen, Vizepräsident für Forschung der Hochschule Trier. „Es zeigt, dass unsere gezielten Maßnahmen zur Förderung von Gründerinnen und Gründern sowie die vielfältigen Angebote rund um das Thema Unternehmertum einen wichtigen Beitrag zur Innovationskraft und Selbstständigkeit unserer Studierenden leisten.“

Die Hochschule Trier konnte insbesondere in den Bereichen „Gründungssensibilisierung und -qualifizierung sowie Gründungsunterstützung“ punkten. Im Gründungsradar 2025 wurde die Hochschule für ihre Vielfalt und den Umfang an gründungsrelevanten Veranstaltungen sowie für ihre hervorragende Ausstattung in außercurricularen Programmen ausgezeichnet. Dies umfasst unter anderem Angebote, die Studentinnen und Studenten praxisnah auf eine Unternehmensgründung vorbereiten.

Ein bedeutender Bestandteil der Gründungsförderung an der Hochschule ist das Gründungsbüro Trier, das in Zusammenarbeit mit der Universität Trier zahlreiche Dienstleistungen für Gründerinnen und Gründer anbietet. Zudem wurde das Projekt „Gründungs- und Innovationsregion Südwest +“ (GIS+), das bis Ende 2024 an der Hochschule lief, in die Bewertung mit einbezogen. GIS+ hatte einen entscheidenden Einfluss auf die steigenden Sensibilisierungsmaßnahmen.

Neben diesen Erfolgen wird die Hochschule Trier mit dem Projekt „EXIST – Women“ gefördert. Dieses Programm bietet jährlich 5-10 Stipendien für Gründerinnen an, um sie auf den Schritt in die Selbstständigkeit vorzubereiten und zu unterstützen. „Wir freuen uns besonders, dass wir mit diesem Projekt gezielt Frauen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit begleiten können. Neben speziellen Veranstaltungen und Unterstützungsmaßnahmen für Frauen, erhalten die Stipendiatinnen eine finanzielle Unterstützung“, erklärt Dietmar Bier, Leiter des Gründungsbüros.

Mit dieser positiven Entwicklung bekräftigt die Hochschule Trier ihren Anspruch, ein innovativer Partner für Gründerinnen und Gründer in der Region zu sein.

Web-Seite: www.gruendungsradar.de

Hochschule Trier

Dietmar Bier, Tel. 0651/8103–598, E-Mail: [email protected]

[email protected] (Quelle: Hochschule Trier)