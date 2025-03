Trier: Frau rastet völlig aus – Mann flüchtet vor ihr auf offener Straße!

Zu einem außergewöhnlichen Vorfall kam es am Dienstagabend (4. März) im Trierer Aveler Tal. Was zunächst wie ein Hilferuf aussah, endete in einem handfesten Polizeieinsatz, bei dem ein Beamter verletzt wurde!

Aggressive Frau sorgt für Chaos auf offener Straße

Alles begann gegen 18:20 Uhr, als Passanten auf eine 48-jährige Frau aufmerksam wurden, die scheinbar verletzt oder in einer hilflosen Lage war. Doch als hilfsbereite Bürger sich ihr näherten, reagierte die Frau sofort abweisend und aggressiv.

Plötzlich stieg sie in das Auto eines mutmaßlichen Begleiters – doch statt zu fliehen, eskalierte die Situation weiter: Ein heftiger Streit entbrannte zwischen den beiden, der so ausartete, dass der Fahrer sein Fahrzeug abrupt stoppen musste. Er sprang aus dem Wagen und rannte um sein Leben – doch die Frau verfolgte ihn und griff ihn weiterhin körperlich an!

Zeugen schreiten ein – Polizei muss Frau fixieren

Das erschreckende Szenario verlagerte sich in die Avelsbacher Straße, wo mutige Passanten dem verängstigten Mann zu Hilfe eilten. Sie hielten die aggressive Frau bis zum Eintreffen der Polizei Trier fest – doch auch die Beamten wurden vor eine Herausforderung gestellt.

Die 48-Jährige, offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation, ließ sich nicht beruhigen. Erst nach einer Fixierung konnte sie unter Kontrolle gebracht werden, um anschließend in eine Fachklinik eingeliefert zu werden.

Polizist verletzt: Frau beißt und kratzt Einsatzkraft!

Doch der Einsatz endete nicht ohne Opfer: Während der Festnahme attackierte die Frau einen Polizeibeamten, kratzte ihn und biss ihn in den Arm! Der verletzte Polizist musste daraufhin behandelt werden.

Was steckt hinter diesem Vorfall?

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. War es eine persönliche Auseinandersetzung oder steckt ein psychischer Ausnahmezustand dahinter? Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.