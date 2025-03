SAARBRÜCKEN. Am Sonntag, den 2.3.2025, in der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 3.00 Uhr kam es auf der Faschingsveranstaltung „Premabüba“ in der Congresshalle in Saarbrücken zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 24-jährigen Frau.

Diese geriet eigenen Angaben zufolge im Außenbereich mit einer Gruppe bestehend aus mehreren Frauen in Streit, wobei eine der Frauen ihr in den linken Unterkiefer biss. Die Geschädigte erlitt hierdurch eine mehrere Zentimeter große und tiefe Wunde und musste in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt werden. Gegen die bislang unbekannte Beschuldigte wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Völklingen)