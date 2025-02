Saarland: 14-jährige Luna aus Saarlouis vermisst

SAARLOUIS. Wie die Polizeiinspektion Saarlouis mitteilt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der 14-jährigen Luna Quitter aus Saarlouis.

Das Mädchen ist seit Freitagmorgen, 28.02.2025, von zu Hause abgängig und wird seitdem vermisst.

Die Luna war zuletzt bekleidet mit einer Baggy Jeans, schwarzer Daunenjacke, schwarzen Sneakers und sie trug einen kleinen Rucksack. Sie hat dunkle Haare, meist zu einem Zopf gebunden, braune Augen und ist ca. 165 cm groß.

Hinweise zur Vermissten und ihrem Aufenthaltsort werden erbeten an die die Polizeiinspektion in Saarlouis unter der Telefonnummer 068319010 oder per Mail an [email protected].