Gewahrsam nach häuslicher Gewalt: 49-Jähriger für mehrere Tage weggesperrt

Ein Mann schlägt seine Lebensgefährtin in ihrer Wohnung. Dem Platzverweis kommt er wiederholt nicht nach. Jetzt ist er erst mal weggesperrt.

LUDWIGSHAFEN. Ein 49-jähriger Mann ist nach einer häuslichen Gewalttat gegen seine Lebensgefährtin in Langzeitgewahrsam genommen worden.

Der Mann hat laut Polizei bereits am Sonntag seine Frau in ihrer Wohnung in Ludwigshafen geschlagen.

Daraufhin habe die Polizei den Mann angewiesen, die Wohnung für zehn Tage nicht zu betreten. Gegen den Platzverweis widersetzte er sich in den folgenden Tagen gleich zweimal, so die Polizei.

Jetzt ist der Mann nach einer richterlichen Entscheidung bis kommenden Sonntag in polizeilichen Gewahrsam genommen worden.