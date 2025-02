Jobcenter in Konz wird dauerhaft geschlossen

KONZ/SAARBURG. Das Jobcenter Trier-Saarburg betreut bislang an den Standorten in Trier, Saarburg, Hermeskeil und Konz ca. 2000 Bedarfsgemeinschaften in allen Belangen des Bürgergeldes einschließlich der Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt.

Mit zunehmender Digitalisierung der Arbeitsweise des Jobcenters wurde es möglich, insbesondere die Leistungsbearbeitung über die sogenannte „elektronische Akte“ standortunabhängig zu organisieren. Darüber hinaus wird der Kundenkontakt zunehmend über ein vorgeschaltetes Service-Center und auf digitalem Wege stark ausgebaut. Erst vor wenigen Wochen wurde bundesweit die neue Jobcenter-App eingeführt, die über den Google Play Store oder den Apple App Store auf das Smartphone installiert werden kann (www.arbeitsagentur.de/apps/jobcenter-app ).

Ab dem 1.4.2025 wird deshalb der Standort Konz, Brunostraße 28, offiziell aufgegeben! Die Kunden aus der gesamten Verbandsgemeinde Konz werden bereits jetzt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Dienststelle Saarburg weiterbetreut.

Der Geschäftsführer des Jobcenters Trier-Saarburg, Rüdiger Schneider, bedauert sehr, dass sich das Jobcenter mit dieser Schließung räumlich nach zwei Jahrzehnten aus der Stadt Konz zurückzieht.

„An der Betreuung unserer Kundschaft – und dies gilt insbesondere auch für die Betriebe und Verwaltungen – ändert sich durch die Organisationsanpassung nichts – die Wege werden hier und da nur leider etwas länger. Der Trend zur Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen ist unaufhaltsam, bringt aber andererseits auch viele Vorteile für den Nutzer und die Verwaltung“, so die abschließende Bewertung von Rüdiger Schneider.