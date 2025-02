Bitburg: Verleihung des THW Ehrenzeichen in Bronze an Joachim Weber

BITBURG. Der Ortsbeauftragte des THW Ortsverbands Bitburg, Joachim Weber, ist mit dem THW Ehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet worden.

Zu einer Feierstunde begrüßte der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Andreas Kruppert, die anwesenden Gäste und THW Einsatzkräfte in der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm. In seiner Ansprache betonte er die enge Zusammenarbeit des THW Ortsverbands Bitburg mit den Behörden und Hilfsorganisationen im Eifelkreis. Als THW Kreisbeauftragter und THW Fachberater in der Technischen Einsatzleitung (TEL) des Eifelkreises Bitburg-Prüm koordiniert Joachim Weber mit seiner hohen fachlichen Kompetenz und Erfahrung sehr effektiv die zahlreichen Einsätze der THW Ortsverbände im Eifelkreis.

Der THW Landesbeauftragte für Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Marcus Hantsche, würdigte Joachim Weber in seiner Laudatio für die weitsichtige Führung des Ortsverbands, die intensive und vertrauensvolle Kooperation mit dem Eifelkreis und der dortigen Blaulichtfamilie sowie für sein fachlich fundiertes und ideenreiches Engagement als Schatzmeister der THW Landesvereinigung Rheinland-Pfalz e.V.: „Durch die parallele Ausübung wichtiger Funktionen hat sich Joachim Weber unermüdlich für die positive Entwicklung des Ortsverbandes und die intensive Zusammenarbeit mit dem Eifelkreis Bitburg Prüm eingesetzt. Die Verleihung des Ehrenzeichens in Bronze ist ein Zeichen des Dankes für sein unschätzbares Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz.“ Er dankte ausdrücklich auch der anwesenden Familie und dem Arbeitgeber von Joachim Weber für die wertvolle Unterstützung dieses herausragenden ehrenamtlichen Engagements.

Im Rahmen der Feierstunde stellten zahlreiche politische Vertreter, darunter der Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder, der Landrat Andreas Kruppert und der Bürgermeister der Stadt Bitburg, Joachim Kandels, die verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Joachim Weber und dem THW Ortsverband Bitburg heraus und gratulierten in ihren Grußworten zu dieser besonderen Ehrung.

Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Eifelkreises Bitburg-Prüm, Jürgen Larisch, betonte im Rahmen seiner Gratulation, wie Joachim Weber durch seine vorausschauende Führung, fachliche Expertise und proaktive Kommunikation nicht nur bei Unwetterlagen zur konstanten und zuverlässigen Verzahnung von THW und Hilfsorganisationen im Einsatzgeschehen beiträgt.

INFO:

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen.

Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.thw.de.

Zum THW Regionalbereich Trier gehören die 9 Ortsverbände Bitburg, Cochem, Daun, Hermeskeil, Prüm, Saarburg, Trier, Wittlich und Zell.