++ Update: Messerangriff in Gerolstein: SEK nimmt 58-Jährigen fest ++

GEROLSTEIN. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, ist der Polizeieinsatz nach einem Messerangriff auf Jugensamtsmitarbeiter im Ortsteil Gees weitestgehend abgeschlossen.

Der 58-jährige deutsche Tatverdächtige wurde gegen 15.40 Uhr durch Kräfte der Spezialeinheiten im Anwesen vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme gab es keine Verletzten.

Die Tat wurde zwischenzeitig durch die Staatsanwaltschaft Trier als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Der 58-Jährige steht im dringenden Tatverdacht eine 57-jährige Frau leicht verletzt zu haben und einen 54-jährigen Mann mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Versuchtes Tötungsdelikt

Die beiden vom Jugendamt Daun beauftragten Mitarbeiter seien am Vormittag zu dem Termin an dem Wohnanwesen erschienen: Die dort lebenden Kinder befinden sich in Obhut des Jugendamtes, wie die Polizei mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Trier habe die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Ermittlungen dauerten an.

Nach dem Angriff seien beide Mitarbeiter zunächst ins Krankenhaus gekommen. Die 57 Jahre alte Frau sei nicht mehr in Behandlung, hieß es. Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um einen 54-Jährigen.