Versuchtes Tötungsdelikt mit Messer: Ermittlungen gegen 26-jährige Frau

LAUTERECKEN. Eine 26-jährige Frau soll einen 46-jährigen Mann mit einem Messer am Hals verletzt haben. Gegen sie werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nacht zu Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Lauterecken (Landkreis Kusel).

Die stark blutende Wunde des Mannes habe im Krankenhaus medizinisch versorgt werden müssen, hieß es weiter. Nach aktuellem Ermittlungsstand war die Verletzung nicht lebensbedrohlich und der Mann konnte das Krankenhaus wieder verlassen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kannten sich das Opfer und die mutmaßliche Täterin.

In welchem Verhältnis die beiden genau zueinander standen, teilte er aber nicht mit. Die Tatverdächtige wurde vorübergehend festgenommen, ist mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß.