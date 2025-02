++ Großeinsatz: Messerangriff auf Jugendamtsmitarbeiter in Gerolstein – Was bisher bekannt ist ++

GEROLSTEIN-GEES. Ein schockierender Messerangriff auf zwei Mitarbeiter des Jugendamts Daun hat am Montagmorgen, 10. Februar 2025, in Gerolstein-Gees einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Nach bisherigen Informationen wurden die beiden Beamten während eines Einsatzes in einem Wohnhaus attackiert.

Zwei Jugendamtsmitarbeiter sind bei einem Vor-Ort-Termin in Gerolstein-Gees in der Vulkaneifel angegriffen worden. Ein Mitarbeiter sei dabei mit einem Messer verletzt worden, teilte die Polizei in Trier mit. Das Umfeld des Wohnanwesens, in dem die Tat passierte, wurde weiträumig abgesperrt.

Laut Polizei befindet sich der Tatverdächtige mit weiteren Familienmitgliedern in dem Anwesen. Das Haus sei umstellt worden, teilte die Polizei weiter mit. Im Einsatz sind auch Kräfte der Spezialeinheiten. . Dasworden, teilte die Polizei weiter mit. Im Einsatz sind auch Kräfte der Spezialeinheiten. Die beiden Mitarbeiter des Jugendamtes Daun seien am Vormittag zu dem Termin an dem Wohnanwesen erschienen. Nähere Hintergründe lagen zunächst nicht vor. Beide Mitarbeiter kamen in ein Krankenhaus. Aktuell sind neben den Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Trier auch weitere Polizeikräfte im Einsatz. Um die Lage zu überwachen, setzt die Polizei zudem eine Drohne zur Lageerkundung ein. Die Mitarbeiterin sei nach derzeitigem Kenntnisstand nicht durch das Messer verletzt worden, sagte der Polizeisprecher. Näheres zu ihrem Gesundheitszustand wisse man bisher nicht.

(dpa)