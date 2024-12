Nach Moratoriums-Beschluss: CDU Trier sieht Bewohnerparkgebühren als „Herzensanliegen“

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, hat der Trierer Stadtrat mit der Mehrheit des Jamaika-Büdnisses aus CDU, Grünen und FDP in der vergangenen Woche für Moratorium der Bewohnerparkgebühren gestimmt. Demnach sollen die Gebühren auf dem gegenwärtigen Niveau von 200 Euro eingefroren werden. Sie waren Anfang des Jahres auf Betreiben des den Grünen nahestehenden Verkehrsdezernenten Dr. Thilo Becker von 30,70 Euro pro Jahr auf 200 Euro erhöht worden.

In ihrem Wahlprogramm zur Kommunalwahl am 9. Juni hatte die CDU Trier gefordert, „das Parken für Bewohner und Besucher in Trier wieder deutlich kostengünstiger und digitaler zu gestalten“. Und noch im August 2024 hatte der CDU-Politiker Tenbusch im Trierischen Volksfreund betont, die „Maximalforderung“ der Partei sei ein kostenloser Bewohnerparkausweis, was mit dem nicht bindenden Beschluss eines Moratoriums nicht erreicht wurde.

In einer aktuellen Pressemitteilung bezeichnet die CDU Trier die Bewohnerparkgebühren als „Herzensanliegen“, das die Partei „nun priorisiert im Jamaika-Bündnis“ angehen wolle. Betont wird, das Moratorium sei „ein Achtungserfolg, aber zugleich nur ein erster Schritt“.

Der Ball liege nun im Feld von Verkehrsdezernent Dr. Becker, der an den Stadtratsbeschluss nicht gebunden ist, da die Festsetzung der Gebühren reines Verwaltungshandeln darstellt. Becker solle auf die weitere Erhöhung der Gebühren für das Bewohnerparken verzichten: „Wir hoffen natürlich auf die Einsicht von Dr. Becker“, so der verkehrspolitische Sprecher der CDU Trier, Louis-Philipp Lang.

„Das massive Parkplatzproblem in vielen unserer Stadtteile ist unstrittig“, so Lang. Zudem müsse bedacht werden, dass der Bewohnerparkausweis „eine Nutzungserlaubnis ohne Garantie auf einen Stellplatz“ ist. Die Gebühren dürften „nicht so unverhältnismäßig steigen …, dass manche Bürger sich ihre Stadt Trier nicht mehr leisten können und notgedrungen diese verlassen.“ (Quelle: CDU Trier)