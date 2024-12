Luxemburg: Betrunken mit Polizeiauto kollidiert – Geisterfahrer auf der A4

LUXEMBURG. Am Abend des 8.12.2024 wurde der Polizei ein Fahrzeug auf der A7 gemeldet, das sehr langsam und in Schlangenlinien fuhr. Dieses konnte in Höhe Kirchberg von einer Polizeistreife angetroffen und gestoppt werden. Hierbei stieß das Fahrzeug gegen das Polizeiauto. Es wurde niemand verletzt.

Bei der Kontrolle wies die Fahrerin deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf, verweigerte allerdings den Alkoholtest, weshalb ihr der Führerschein eingezogen wurde. Unfallprotokoll wurde erstellt.

Am 9.12.2024, gegen 3.55 Uhr, wurde der Polizei ein Geisterfahrer auf der A4 in Höhe von Pontpierre gemeldet. Das Fahrzeug konnte von einer Polizeistreife in Höhe des Tunnel Micheville gestoppt werden. Bei der Kontrolle wies der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv. Protokoll wurde erstellt.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Autofahrer, die beinahe mit dem Geisterfahrer kollidiert wären, sich an die Polizeidienstelle Esch unter der Telefonnummer (+352) 244 50 1000 ) oder per E-Mail an [email protected] zu wenden. (Quelle: Police Grand-Ducale)