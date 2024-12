++ Region: Wochenbeginn grau und nass – nachts Glättegefahr ++

Regen, Wolken und viel Grau: In der neuen Woche wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland oft nass.

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet vielerorts ein ungemütlicher Start in die neue Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute mit vielen Wolken und Regen.

Insbesondere in den Hochlagen von Eifel und Westerwald könnte der Regen auch gefrierend oder als Schnee herunter kommen. Dort herrscht Glättegefahr. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 6 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt mit etwas Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen sinken auf 3 bis minus 1 Grad. Vor allem im Bergland könnte es gebietsweise glatt werden.

Es bleibt Grau

Auch am Dienstag halten sich die Wolken am Himmel. Örtlich regnet es mitunter leicht, «im höchsten Bergland Schneegriesel», meist bleibt es aber laut DWD trocken. Mit maximal 2 bis 6 Grad bleibt es recht kühl, in Hochlagen bleibt das Thermometer bei 0 Grad stehen. Das gleiche Bild zeigt sich in der Nacht auf Mittwoch. Einzig die Temperaturen sinken weiter: Der DWD erwartet Tiefstwerte zwischen 2 und -2 Grad. Örtlich herrscht dann Glätte durch überfrierende Nässe.

Der Mittwoch zeigt sich ähnlich: stark bewölkt, Regen und Schneegriesel. Dazu liegen die Höchsttemperaturen bei 2 bis 6 Grad. (Quelle: dpa)