Strafprozess in Trier: Vor zwei kleinen Mädchen Hose runtergelassen

TRIER. Am 12.12.2024 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 56-jährigen Angeklagten aus Mayen zur Last, sich im August 2023 auf einem Parkplatz in Trier vor zwei Mädchen (damals 9 und 12 Jahre alt) entblößt zu haben. Er soll mit heruntergelassener Hose die beiden Geschädigten auf sich aufmerksam gemacht haben und, als diese ihn wahrgenommen haben sollen, an seinem Glied manipuliert haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)