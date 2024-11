Südallee: Instandsetzung von Geh- und Radweg – Vollsperrung auf Grünstreifen

TRIER. Die Stadtwerke Trier (SWT) konnten einen Rohrbruch im Bereich des Grünstreifens in der Südallee/Kaiserstraße erfolgreich beheben. In der Folge werden am Freitag, 22. November 2024, sämtliche Baugruben auf dem Fußgänger- und Radweg zwischen der Einfahrt zur Neustraße und der Einfahrt zur Weberbach provisorisch geschlossen.

Der Fußgänger- und Radweg ist über das Wochenende dementsprechend passierbar. Ab Montag, 25. November, beginnen dann die Arbeiten zur Wiederherstellung des Geländes. Während der Pflasterarbeiten und den Arbeiten an der Rasenfläche zwischen dem 25. November und dem 29. November können Fußgänger und Radfahrer das Baufeld dabei passieren.

Von Montag, 2. Dezember, bis voraussichtlich Dienstag, 3. Dezember, wird für die Instandsetzung des Geh- und Radweges eine Vollsperrung auf dem Grünstreifen eingerichtet. Eine Umleitung für Radfahrer wird über die Weberbach, die Wechselstraße, die Germanstraße und die Neustraße eingerichtet und vor Ort entsprechend ausgeschildert.

Im Anschluss ist die Maßnahme abgeschlossen. Bei Rückfragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651/717-3600 zur Verfügung. (Quelle: SWT)