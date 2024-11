Saarland: Messer-Überfall auf Wettbüro – Tarnung mit auffälligem Schirm

SCHMELZ. Am 8.11.2024, gegen 23.10 Uhr, ist es durch zwei bisher unbekannte Täter zu einem versuchten Raubüberfall auf das Wettbüro „Tipico“ in der Birrbachstraße 1 in Schmelz gekommen.

Während der eine Täter im Wettbüro den Angestellten unter Vorhalt eines Messers zum Öffnen des Tresors zwang, hielt sich ein zweiter Täter davor zur Absicherung auf. Als Tarnung vor der Videoüberwachungsanlage trug der Täter im Wettbüro nicht nur eine Sturmhaube, sondern auch noch einen auffälligen Schirm.

Beschreibung des Täters:

– ca. 200 cm groß

– muskulös gebaut

– dunkle Haut

– die Stimme war sehr dunkel, wie bei einem Raucher

– sprach französisch

Hinweise zum Schirm oder der Tat bitte an die Polizeiinspektion Lebach unter der Telefonnummer 06881/5050 oder jede andere Polizeidienststelle. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)