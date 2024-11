Stadtpolitik: Antrag „Palastgarten für alle“ – So will die Trierer SPD den Palastgarten beleben

TRIER. Bei der kommenden Stadtratssitzung, wird die SPD-Fraktion im Trierer Stadtrat einen Antrag einbringen, der die Attraktivität und Sicherheit des Palastgartens nachhaltig steigern soll. Ziel des Antrages „„Palastgarten für alle“ ist es, die zentrale Parkanlage in der Trierer Innenstadt für Bürger und Touristen gleichermaßen aufzuwerten. Der Antrag, der am 4. Dezember 2024 diskutiert werden soll, enthält dabei mehrere Maßnahmen zur Belebung und Pflege des beliebten Parks.

Ganzjährige Nutzung geplant

Kern des Antrags ist die Entwicklung eines Nutzungskonzepts durch das zuständige Dezernat V. Dieses Konzept soll eine kontinuierliche Veranstaltungsstruktur ermöglichen, die sich über das ganze Jahr erstreckt. Dabei sollen nicht nur bestehende Formate wie das Sommerfest oder Tanzveranstaltungen ausgebaut, sondern auch neue Aktivitäten integriert werden. Ideen reichen von Yoga-Kursen und Straßenmusik bis hin zu Veranstaltungen für Jugendliche. Ziel ist eine breite Nutzung durch unterschiedliche Zielgruppen.

Verbesserung der Infrastruktur

Der Kiosk im Palastgarten soll durch ein neues Pachtverhältnis aufgewertet und in Kombination mit verlängerten Öffnungszeiten stärker genutzt werden. Auch die dazugehörigen Toilettenanlagen stehen im Fokus der Aufwertungspläne.

Ordnung und Sauberkeit im Mittelpunkt

Ein weiterer Bestandteil des Antrags ist die nachhaltige Sicherstellung von Sauberkeit und Ordnung im Palastgarten. Die SPD schlägt vor, einen externen Dienstleister mit der Pflege der Anlage zu beauftragen. Verunreinigungen, Graffitis und defekte Anlagen wie Beleuchtung oder Müllbehälter sollen regelmäßig entfernt oder repariert werden.

Zusammenarbeit mit Anrainern

Die Entwicklung und Umsetzung des Nutzungskonzepts soll in enger Abstimmung mit Anrainern und Einrichtungen wie der Stadtbibliothek, der evangelischen Kirchengemeinde und der TuFa erfolgen. Auch private Eigentümer und Gewerbetreibende sollen in die Planung eingebunden werden.

Sicherheitsaspekte

Der Antrag orientiert sich an den Empfehlungen des Kriminalpräventiven Rates. Die Belebung und Attraktivitätssteigerung des Parks wird als wichtiger Faktor gesehen, um Vandalismus und Kriminalität vorzubeugen.

Breite Zielgruppenansprache

Besonderes Augenmerk liegt auf der Ansprache vielfältiger Nutzergruppen – von Familien über Jugendliche bis hin zu Senior und Hundebesitzer. So schlägt die SPD unter anderem die Einrichtung einer Hundewiese vor, da ein entsprechendes Angebot in der Innenstadt bisher fehlt.

Ausblick

Der Antrag soll bei der kommenden Stadtratssitzung beraten werden. Sollte der Stadtrat die vorgeschlagenen Maßnahmen beschließen, könnte das Nutzungskonzept bereits im ersten Quartal 2025 vorgelegt werden. Ziel ist es, den Palastgarten langfristig als attraktiven, sicheren und vielseitig genutzten Ort in der Trierer Innenstadt zu etablieren.