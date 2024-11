++ Aktuell: Nach Mord an 68-Jähriger in Trier – Zwei Tatverdächtige in Rumänien festgenommen ++

TRIER: Eine 68-jährige Frau wurde am 4. November 2024 tot in ihrer Wohnung in der Blücherstraße aufgefunden. Wie die Staatsanwaltschaft Trier bekannt gab, handelt es sich bei dem Fall um ein Tötungsdelikt. Die Ermittler vermuten Habgier als Tatmotiv. Nun sind zwei Verdächtige, ein 39-jähriger Mann aus Trier und eine 36-jährige rumänische Staatsangehörige, in Rumänien festgenommen worden.

Mord aus Habgier: Tatverdächtige entkamen nach Rumänien

Die Tat ereignete sich vermutlich am Nachmittag des 4. November. Wie die Staatsanwaltschaft Trier mitteilt, drangen die Verdächtigen in die Wohnung der 68-Jährigen ein, wohl um Wertsachen und Bargeld zu stehlen. Die Frau wurde dabei gewaltsam getötet. Kurz nach der Tat reisten die Verdächtigen offenbar nach Rumänien.

Durch intensive Ermittlungen und internationale Zusammenarbeit mit den rumänischen Behörden gelang es den Ermittlern, die Verdächtigen zu lokalisieren. Noch am Abend des 8. November wurden sie durch die rumänische Polizei festgenommen. Gegen beide liegt nun ein Europäischer Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes vor.

Auslieferung nach Deutschland beantragt

Die rumänischen Justizbehörden prüfen nun die Auslieferung der Tatverdächtigen nach Deutschland, wo sie sich für das Verbrechen verantworten müssen. Genauere Informationen zum Tathergang bleiben vorerst unter Verschluss, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.