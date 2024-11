Pkw angezündet! Feuer-Drama in Losheim – Mutige Anwohner verhindern Katastrophe!

LOSHEIM AM SEE. Schockierende Szenen in der Nacht zum Montag: Ein Unbekannter setzte in der Ortsmitte einen geparkten Pkw mutwillig in Brand! Das Feuer, das am Tankdeckel entfacht wurde, zerstörte Teile des Fahrzeugs und beschädigte durch die Hitzeentwicklung auch einen daneben stehenden Wagen.