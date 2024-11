TRIER: Zwei Stunden Stromausfall – 2300 Menschen in Trier-Süd betroffen

TRIER. Von einem Stromausfall in Trier-Süd am Freitagnachmittag waren rund 2300 Menschen in acht Straßen betroffen. Ursache war nach Angaben der Stadtwerke Trier das Auslösen eines Schutzmechanismus in einem Trafo.

Der Stromausfall war gegen 16.12 Uhr gemeldet worden. Weil mehr als 1000 Menschen betroffen waren, wurde wie im Notfallplan der Berufsfeuerwehr vorgesehen, die Hauptwache am Barbaraufer als Notfallanlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet.

Hilfe wurde allerdings dort nicht benötigt. Betroffen vom Stromausfall waren ganz oder teilweise die Nikolausstraße, die Hommerstraße, die Lavenstraße, die Saarbrückerstraße, die Eberhardstraße, die Weidegasse, die Zellstraße und die Gilbertstraße.

Um kurz nach 18 Uhr war die Stromversorgung in allen betroffenen Straßen wiederhergestellt.

Informationen zum Verhalten bei längerdauerndem Stromausfall sowie eine Übersicht über die Notfallanlaufstellen in den Trierer Stadtteilen finden sich unter https://feuerwehr.trier.de/ihre-sicherheit/notfall-anlaufstellen/