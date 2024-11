++ Stromausfall in Trier-Süd: Berufsfeuerwehr ist Anlaufstelle ++

TRIER. In Trier-Süd gibt es seit 16.12 Uhr einen Stromausfall, von dem rund 2300 Menschen betroffen sind.

Stadtwerke Trier und Berufsfeuerwehr arbeiten an der Behebung des Schadens und gehen derzeit davon aus, dass er schnell behoben sein wird. Menschen aus dem betroffenen Bereich, die Hilfe benötigen, können sich direkt per Notruf 112 an die Feuerwehr wenden oder als Notfallanlaufstelle die Hauptfeuerwache am Barabarufer aufsuchen.

Betroffen vom Stromausfall sind Nikolausstraße, Hommerstraße, Lavenstraße, Saarbrückerstraße, Eberhardstraße, Weidegasse und Gilbertstraße.