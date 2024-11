Traditionsduell in der Arena: Gladiators Trier empfangen Phoenix Hagen

Tip-Off der Begegnung ist am Samstag, den 02.11., um 19:30 Uhr. Amir Hinton fehlt weiterhin verletzt.

TRIER. Am Samstag um 19.30 Uhr steht in der Trierer Arena die nächste Auflage eines absoluten Klassikers des deutschen Basketballs auf dem Programm. Die Gladiators Trier empfangen Phoenix Hagen zum 7. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga.

Aufgrund des Trierer Nachholspiels in Crailsheim Ende November, haben die Feuervögel aus Hagen bereits eine Partie mehr absolviert und stehen mit vier Siegen und zwei Niederlagen aktuell auf dem achten Tabellenplatz der ProA. Am vergangenen Spieltag mussten sich die Hagener bei Bundesligaabsteiger Tübingen mit 71:83 geschlagen geben und reisen nun zu ihrem nächsten Auswärtsspiel an die Mosel. Auf Trierer Seite wird Amir Hinton weiter fehlen, nach seiner Verletzung im Spiel gegen Bremerhaven wird der Flügelspieler für mehrere Wochen ausfallen.

Bereits in der Pre-Season trafen die Gladiatoren auf das neuformierte Hagener Team, welches um einige Leistungsträger aufgebaut wurde, die bereits länger an der Volme spielen. Dazu gehören vor allem Naz Bohannon mit 15,5 Punkten, Dennis Nawrocki mit 11 Punkten und Bjarne Kraushaar mit ebenfalls 11 erzielten Punkten pro Spiel. Mit den starken Neuzugängen Sincere Carry (16,7 Punkte) und Tyler Stephens-Moore (10,3) verfügen die Hagener somit über einen tiefen und ausgeglichenen Kader. Bei den Teamstatistiken stechen vor allem die starke Trefferquote aus dem Zwei-Punkte-Bereich und die gespielten Assists heraus. Mit 59,8 % aus der Nah- und Mitteldistanz und 19,7 Vorlagen pro Partie stehen die Feuervögel in beiden Kategorien auf dem dritten Platz im ligaweiten Vergleich.

Selbstbewusstsein nach Auswärtssieg in Jena

„Nach dem Auswärtssieg in Jena haben wir Selbstbewusstsein getankt und ein gutes Rollenverständnis bekommen. Hagen ist eine Mannschaft die wir schon aus der Preseason gut kennen, die einen guten Saisonstart gespielt hat und über ein Team mit viel Potenzial verfügt.

Wir wollen mit der Unterstützung unserer Fans den nächsten Heimsieg holen und mehr Energie auf das Feld bringen als Hagen. Wir müssen unsere Stärken nutzen und die besten Hagener Spieler aus dem Spiel nehmen. Durch den Verlust von Amir und JJ haben wir gelernt mit Rückschlägen umzugehen und das in Erfolg umzumünzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch unsere jüngeren Spieler in dem Spiel gegen Hagen an ihre Leistungen aus dem Jena-Spiel anknüpfen werden“, sagt Jacques Schneider, Cheftrainer der Gladiators Trier.

Tickets für das Heimspiel am Samstagabend sind noch über den Online-Ticketshop und die Abendkasse am Spieltag selbst erhältlich.