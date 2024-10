Region Trier: Arbeitslosigkeit liegt deutlich über dem Wert des Vorjahres

TRIER. Im Oktober ist die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Region Mosel, Eifel und Hunsrück gegenüber dem Vormonat um 280 auf 12.786 gefallen. Damit sank auch die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Die Arbeitslosigkeit liegt jedoch deutlich über dem Wert des Vorjahres. Im Vergleich zum Oktober 2023 waren 1.380 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

Die Arbeitslosenquote ist seit September um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent gefallen. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,9 Prozent. Der Zugang aus Erwerbstätigkeit in Arbeitslosigkeit ist um knapp 10% gegenüber dem Vormonat gestiegen. Zum Vergleich: Die Anzahl derer, die sich im Oktober direkt aus einer Erwerbstätigkeit heraus neu oder erstmals arbeitslos gemeldet haben, ist nur um 9,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Eine Region oder eine Branche als Quelle für den Anstieg lässt sich nicht eindeutig zuordnen.

Die Einstellungsbereitschaft der regionalen Unternehmen ist im Monat Oktober wieder gestiegen. 770 Stellen wurden neu gemeldet, 131 mehr als im September. Im Bestand sind jetzt 4.861 Stellen. Besonders hoch waren die Stellenzugänge aus dem Verarbeitenden Gewerbe, dem Handel sowie der Arbeitnehmerüberlassung. Allerdings liegt die Nachfrage nach Arbeitskräften um 15 Prozent niedriger als im Vorjahr.

„Insgesamt haben wir hier noch immer eine sehr gute Lage. Der gesamtwirtschaftlichen Situation und politischen Krisen zum Trotz haben Menschen in unserer Region ein sehr gutes und vielschichtiges Angebot an Arbeitsmöglichkeiten“, bilanziert Reinhilde Willems die Stellensituation. Allerdings sehen wir auch, dass wir mitten in einer Transformation sind. Stabile Branchen verändern sich – verbunden mit einer Reduzierung der Personalressourcen, gleichzeitig gibt es eine Vielzahl erfolgreicher Unternehmen, die innovative und zukunftsfähige Arbeitsplätze anbieten. Mit der Möglichkeit der Beschäftigtenqualifizierung haben wir ein wichtiges Instrument, um passend zu den Bedarfen der Betriebe zu qualifizieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit regionaler Unternehmen zu unterstützen.“

Die Arbeitsmarktzahlen im Überblick

In der Region Trier waren im Oktober 12.786 Menschen arbeitslos gemeldet, 280 weniger als im September. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 1.380 Personen bzw. 12,1 Prozent gestiegen. Von den 12.786 arbeitslosen Menschen hatten 6.450 keine abgeschlossene Berufsausbildung, 4.801 Facharbeiterniveau und 1.510 eine akademische Ausbildung.

Die Bewegungsdaten, die die Zugänge in Arbeitslosigkeit und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. Mehr Zugänge als Abgänge deuten auf eine steigende Arbeitslosigkeit hin. Im Oktober konnten 3.059 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, davon haben 967 eine neue Beschäftigung aufgenommen und 857 sind in Ausbildung bzw. Maßnahmen eingemündet. 2.805 Personen haben sich im Monat Oktober arbeitslos gemeldet. Aus einer Beschäftigung heraus waren es 1.065.

Personengruppen – Jugendliche und ältere Arbeitslose, Frauen und Männer, Ausländer und Langzeitarbeitslose

6.891 der Arbeitslosen im Agenturbezirk Trier sind Männer, 5.895 Frauen. Unter den insgesamt 12.786 Arbeitslosen befinden sich 1.589 Jüngere unter 25 Jahren, 3.113 Ältere ab 55 Jahren, 4.318 Ausländer sowie 3.576 Langzeitarbeitslose und 802 schwerbehinderte Menschen.

Im Oktober waren 145 junge Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren weniger als im September arbeitslos gemeldet. Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit ist damit um 0,4 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent gesunken, 1.589 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren sind aktuell auf Ausbildungs- oder Arbeitsplatzsuche, 283 und damit 21,7 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Stellenangebote

Mit 4.861 gemeldeten Stellen bleibt der Stellenbestand zwar weiterhin hoch. Er liegt jedoch 15 Prozent unter dem Vorjahresniveau, was 856 Stellen entspricht. Im Oktober sind 770 Angebote neu gemeldet worden, 131 mehr als im September und 5 weniger als im Vorjahresmonat. In den Bereichen Zeitarbeit mit 1.104 Stellen, verarbeitendes Gewerbe mit 732 Stellen, Handel mit 664 Stellen und Gesundheits- und Sozialberufe mit 545 Stellen besteht im Oktober der größte Bedarf an Arbeitskräften.

Unterbeschäftigung

In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen erfasst, die an Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen, zeitweise erkrankt sind oder eine Vorruhestandsregelung in Anspruch nehmen. Damit wird ein umfassenderes Bild der tatsächlichen Arbeitslosigkeit aufgezeigt. Im Oktober lag die Unterbeschäftigung im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier bei 16.158 Personen und die Unterbeschäftigungsquote liegt bei 5,4 Prozent, 0,1 Prozentpunkte weniger als im September und 0,4 Prozentpunkte höher als im Vorjahr.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

4.489 Triererinnen und Trierer sind aktuell arbeitslos, 137 weniger als im September. Damit ist die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent gefallen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Zahl der Arbeitslosen um 572 Personen und die Arbeitslosenquote um 0,9 Prozentpunkte höher.

Von den 4.489 Arbeitslosen in Trier sind 2.516 männlich und 1.973 weiblich. Es sind 555 Jüngere unter 25 Jahren, sowie 828 Ältere über 55 Jahren arbeitslos gemeldet. Von den 4.489 arbeitslosen Menschen sind 1.724 Ausländer und 1.406 Langzeitarbeitslose. Die Bewegungsdaten zeigen in Trier einen Zugang von 922 Menschen, 1.035 konnten ihre Arbeitslosigkeit hingegen beenden.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich waren im Oktober 2024 waren 2.368 Menschen und damit 57 weniger als im Vormonat auf Jobsuche. Die Arbeitslosenquote fiel im Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent. Gegenüber Oktober 2023 ist die Arbeitslosigkeit um 91 Personen oder 4 Prozent gestiegen. Die Quote lag in 2023 bei 3,5 Prozent.

564 Menschen haben sich im Oktober im Landkreis Bernkastel-Wittlich arbeitslos gemeldet, 615 konnten ihre Arbeitslosigkeit jedoch beenden. Von den Arbeitslosen sind im Landkreis 1.274 Männer, 1.094 Frauen. Unter den insgesamt 2.368 arbeitslosen Menschen befinden sich 285 jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 659 über 55-jährige, 736 Ausländer und 602 Langzeitarbeitslose.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Die Arbeitslosigkeit im Eifelkreis Bitburg-Prüm sank gegenüber September um 23 auf 1.747 Personen. Die Arbeitslosenquote bleibt konstant bei 3,2 Prozent, es ist die niedrigste im Agenturbezirk Trier. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind 279 Personen mehr arbeitslos. Die Quote erhöhte sich gegenüber Oktober 2023 um 0,5 Prozentpunkte.

Von den insgesamt 1.747 Arbeitslosen sind 892 Männer und 855 Prozent Frauen. Die Altersstruktur zeigt, dass 218 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren und 475 Ältere ab 55 Jahren von Arbeitslosigkeit betroffen sind. 614 Arbeitslose sind Ausländer, 423 sind Langzeitarbeitslose. Im Oktober konnten 429 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden. 446 Personen meldeten sich erstmals oder erneut arbeitslos.

Kreis Vulkaneifel

1.484 Menschen sind im Oktober im Vulkaneifelkreis arbeitslos, 41 weniger als im Vormonat und 64 mehr als im Oktober 2023. Die Arbeitslosenquote liegt im Vergleich zum Vormonat 0,1 Prozent tiefer bei 4,4 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote bei 4,3 Prozent.

Es haben sich 262 Menschen aus dem Kreis Vulkaneifel im Oktober neu arbeitslos gemeldet, 305 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Unter den 1.484 arbeitslosen Menschen sind 770 männlich und 714 weiblich, 179 jünger als 25 und 434 älter als 55 Jahre. 391 der Arbeitslosen sind Ausländer und 499 Langzeitarbeitslose.

Landkreis Trier-Saarburg

Der Landkreis Trier-Saarburg verzeichnet im Oktober einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um 68 auf 2.698 Menschen. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 3,3 Prozent, 0,1 Prozentpunkte niedriger als im September und 0,4 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Gegenüber Oktober 2023 hat sich die Arbeitslosigkeit um 374 Personen bzw. 16,1 Prozent erhöht.

Von den 2.698 Arbeitslosen im Landkreis Trier-Saarburg sind 1.439 Männer und 1.259 Frauen. Unter ihnen befinden sich 352 Jüngere unter 25 Jahren, 717 Ältere ab 55 Jahren, 853 Ausländer und 646 Langzeitarbeitslose. 657 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, 611 haben sich neu oder erstmals arbeitslos gemeldet. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)