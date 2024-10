Leichenfund in der Prümer „Grünen Scheune“: Herkunft des Toten geklärt

PRÜM. Wie von lokalo.de berichtet, wurde die Polizei Trier auf 9.10.2024 über einen schockierenden Leichenfund in der ehemaligen „Grünen Scheune“ in der Bahnhofstraße in Prüm informiert. Der Leichnam eines bislang unbekannten Mannes wurde von den Betreibern des inzwischen nicht mehr betriebenen Direktverkaufs des „Krewelshofs“ entdeckt, als sie im Gebäude Aufräumarbeiten durchführten.

Marc Fleischmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, erklärte damals gegenüber lokalo.de, es lägen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Wie nun der Volksfreund berichtet, machen die Ermittlungen um den unbekannten Mann, bei dem es sich möglicherweise um einen Obdachlosen gehandelt hat, Fortschritte.

Das Polizeipräsidium habe gegenüber dem Blatt erklärt, dass es sich bei dem Toten um einen Polen handelt. Es seien persönliche Gegenstände bei dem Toten gefunden worden, die von Beginn an Hinweise auf seine Identität gegeben haben. Letzte Klarheit kann aber nur eine DNA-Analyse bringen. Auch die genaue Todesursache sei noch unklar.

Der Leichnam hatte sich über Monate unentdeckt in einem Nebenraum befunden, in dem der Mann wohl Zuflucht gesucht hatte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es weiterhin nicht. (Quelle: Trierischer Volksfreund)