++ Leichenfund bei Aufräumarbeiten in der Prümer „Grünen Scheune“ – Das sagt die Polizei ++

PRÜM. Wie die Polizei Trier auf Lokalo-Nachfrage bestätigt, wurde diese am 9. Oktober gegen 17:20 Uhr über einen schockierenden Leichenfund in der ehemaligen „Grünen Scheune“ in der Bahnhofstraße in Prüm informiert. Der Leichnam eines bislang unbekannten Mannes wurde von den Betreibern des inzwischen nicht mehr betriebenen Direktverkaufs des „Krewelshofs“ entdeckt, als sie im Gebäude Aufräumarbeiten durchführten.

Laut Marc Fleischmann, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, haben die Ermittlungen zur Identität und zur Todesursache bereits begonnen, wobei die Obduktion des Leichnams noch aussteht. Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Der Tote wurde vermutlich schon seit längerer Zeit, möglicherweise bis zu einem Jahr, in der Scheune versteckt gehalten, wie volskfreund.de berichtet. Die Umstände des Fundes deuten darauf hin, dass der Mann möglicherweise Zuflucht in dem Gebäude gesucht hatte, was auch die Vermutung unterstützt, dass er obdachlos war. Der Leichnam soll sich in einem Nebenraum befunden haben, der offenbar verriegelt war.

Aktuell gibt es keine Vermisstenmeldungen im Raum Prüm, die den Ermittlungen neue Hinweise geben könnten. Die Ermittlungen sind noch im Gange, und weitere Informationen zur Identität des Verstorbenen sowie zur Todesursache werden nach der Obduktion, vermutlich am morgigen Dienstag, erwartet.