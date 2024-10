Mit über 2,5 Promille: Alkoholisierter Fahrer in Idar-Oberstein gestoppt

IDAR-OBERSTEIN. Am Sonntag, den 13. Oktober, wurde in Idar-Oberstein ein Fahrer auf frischer Tat ertappt, der mit über 2,5 Promille Alkohol im Blut hinter dem Steuer saß. Ein aufmerksamer Bürger meldete gegen 17 Uhr ein Fahrzeug, das in der Nähe des Stadtteils Nahbollenbach mit auffälliger Fahrweise unterwegs war. Der Fahrer touchierte mehrfach den Bordstein, überfuhr die Mittellinie und wechselte unvorhersehbar zwischen Beschleunigung und Bremsung.

Die alarmierte Polizei konnte das Fahrzeug schnell anhalten und den 53-jährigen Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Bereits beim Aussteigen fiel den Beamten die deutliche Alkoholfahne auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutungen der Polizisten: Der Fahrer wies einen Wert von über 2,5 Promille auf – ein Alarmzeichen für die Sicherheit im Straßenverkehr.

Maßnahmen der Polizei:

Im Zuge der Kontrolle wurde der Führerschein des Fahrers sofort beschlagnahmt, und auch der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet, um den Alkoholgehalt genau zu bestimmen.

Gefahren durch Alkohol am Steuer:

Solche Vorfälle sind leider keine Seltenheit. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein warnt eindringlich vor den Gefahren, die Alkoholkonsum am Steuer mit sich bringt. „Wer unter dem Einfluss von Alkohol fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer,“ betont ein Polizeisprecher. Der Verlust des Führerscheins hat oft schwerwiegende Konsequenzen, nicht nur für die persönliche Freiheit, sondern auch für das berufliche Leben.

Aufruf zur Verkehrssicherheit:

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, nach dem Genuss von Alkohol auf das Fahren zu verzichten. „Sicherheit geht vor!“ – ein einfacher, aber entscheidender Grundsatz, der Leben retten kann.

Für mehr Informationen zu Verkehrssicherheit und Alkohol am Steuer besuchen Sie die Webseite Ihrer örtlichen Polizei oder die Verkehrsaufklärungsevents in Ihrer Nähe.

(Quelle: Polizei)