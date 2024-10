Luxemburg: In Kurve gegen Gartenmauer gedonnert – Fahrerin schwerverletzt

SCHOUWEILER. Am Morgen des 21.10.2024 ereignete sich gegen 8.15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rue de Dahlem in Schouweiler, bei dem ein Auto gegen eine Mauer stieß. Ersten Informationen nach fuhr die Fahrerin in Richtung Bascharage, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve gegen eine Gartenmauer stieß.

Sie wurde dabei schwer verletzt. Nach Erstversorgung vor Ort wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt. Die Strecke war für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. (Quelle: Police Grand-Ducale)