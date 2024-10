Wintersemester startet: Über 1.300 Erstsemester an der Universität Trier begrüßt 

TRIER. Über 1.300 neue Studentinnen und Studenten starteten am Montag in ihr Studium an der Universität Trier. Während der bis Mittwoch laufenden Orientierungstage erhalten Studienanfängerinnen und -anfänger umfangreiche Starthilfe. Kaffee-Gutscheine, Vernetzung mit Hochschulgruppen, Ersti-Tüten oder die erste Mahlzeit in der Mensa: Für knapp 1.350 neue Studentinnen und Studenten begann der erste Tag an der Uni Trier mit einer Menge neuer Eindrücke.

Die Orientierungstage, die noch bis Mittwoch stattfinden, bieten den frisch gebackenen Studentinnen und Studenten dabei erste Anlaufpunkte. Auch für Leonie aus Mayen, Informatik-Ersti Nils aus Mannebach und Psychologie-Student Lasse aus Nordhessen ist alles neu. Im vollbesetzen Hörsaal 7 werden sie gemeinsam mit den weiteren Erstis offiziell von Präsidentin Prof. Dr. Eva Martha Eckkrammer begrüßt: „Die Universität Trier ist keine anonyme Massenuniversität, hier können Sie eng und gut zusammenzuarbeiten – in Forschung, Lehre, Bibliothek und bei allen Serviceeinrichtungen.“ Leonie hat bereits eine Ausbildung zur Kinder-Krankenpflegerin absolviert. Nun studiert sie im größten Fach an der Universität Trier Psychologie: „Ich bin gespannt darauf, neue Leute kennenzulernen und den Campus zu entdecken“, sagt die 23-Jährige.

Per Videobotschaft melden sich auch der Kulturdezernent Markus Nöhl, der für die Stadt Trier und vor allem für das kulturelles Leben wirbt, und Andreas Wagner, Geschäftsführer des Studierendenwerks Trier. Beide legen den Studienanfängerinnen und -anfängern ein Angebot besonders ans Herz: Mit dem Kultursemesterticket können Studentinnen und Studenten immer dienstags, mittwochs und donnerstags kostenfrei Restkarten für Kulturveranstaltungen bekommen.

Weitere beliebte Fächer sind auch in diesem Wintersemester Rechtswissenschaften und die Lehramtsstudiengänge. Doch auch die neuen Studiengänge, welche die Uni Trier erstmalig zum Wintersemester 2024/25 anbietet, erfreuen sich großer Beliebtheit. Der neue Bachelor „Gesundheitswissenschaften“ vermittelt 40 neuen Studentinnen und Studenten Inhalte aus Pflegewissenschaft, Soziologie und Volkswirtschaftslehre. Mit dem Bachelor „International Legal Studies“ und dem englischsprachigen Master „Sustainability Management and Economics“ starten weitere Studiengänge in ihre erste Vorlesungszeit, die sich insbesondere auf internationale Zukunftsthemen fokussieren. Der Bachelor „Interkulturelle Kommunikation und Management“ hatte sein Debut bereits im vorigen Wintersemester und erfreut sich ebenfalls wachsender Beliebtheit.

Am 21. Oktober beginnt dann für insgesamt fast 10.400 Studentinnen und Studenten die Vorlesungszeit an der Universität Trier. Als größte Gruppe ermutigt die Präsidentin die Studentinnen und Studenten: „Engagieren Sie sich, zum Beispiel beim AStA, in den Hochschulgruppen oder in den Gremien.“ Noch in diesem Studienjahr will die Universität Trier als erste rheinlandpfälzische Hochschule eine studentische Vizepräsidentschaft einrichten. „Wir sind gerade auf dem Weg, unser Profil als Universität mit Weitblick für Mensch und Gesellschaft zu schärfen“, sagt die Präsidentin.

Weitblick, das können die Studentinnen und Studenten auch bei den Orientierungstagen gebrauchen. Im Ersti-Café herrscht direkt nach der Begrüßung schon reges Treiben. Viele der neu eingeschriebenen Studentinnen und Studenten warten hier auf ihre Einführungsveranstaltungen und kommen zum ersten Mal mit Kommilitonen und Kommilitoninnen in Kontakt. Neue Kontakte knüpfen, die Uni und die Stadt kennenlernen, das alles können die neu eingeschriebenen Studentinnen und Studenten noch bis Mittwoch bei Campus-Führungen, an Infoständen und gemeinsam mit den Fachschaften und Hochschulgruppen bei Spielen und Kneipentouren. (Quelle: Universität Trier)