Stark alkoholisiert: 36-Jähriger donnert in Vulkaneifel gegen Zaun – Fahrerflucht

ESCH. Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in der Kappelenstraße in Esch eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines PKW kam gegen 1.55 Uhr in der Kappellenstraße von der Fahrbahn ab und beschädigte den Zaun eines dortigen Grundstückes.

An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die Rückschlüsse auf das Unfallfahrzeug und somit auf den Unfallverursacher schließen ließen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der beschädigte PKW aufgefunden und der zugehörige Fahrer ermittelt werden. Der 36-jährige Unfallverursacher war erheblich alkoholisiert. Dem Unfallverursacher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht verantworten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)