Alkohol, Aggressivität, Schnittverletzung: Messer-Vorfälle in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die heutigen Morgen und die zurückliegende Nacht mehrere Auseinandersetzungen. In zwei Fällen war ein Messer im Spiel. Auch mehrere Einbrüche sind zu verzeichnen.

Am heutigen Sonntagmorgen wurde kurz vor 7.00 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen in der rue Joseph Junk in Luxemburg gemeldet. Zwei Polizeistreifen begaben sich sofort vor Ort und konnten drei Personen antreffen. Einer zog ein Messer aus der Hosentasche und musste immobilisiert werden. Die drei wurden zur Klärung des Vorfalls zur Dienststelle abgeführt. Ein Vierter, welcher sich vor Eintreffen der Polizisten entfernt hatte, wurde im Laufe des Morgens beim Kommissariat vorstellig. Da derselbe eine Schnittverletzung aufwies, wurden die Rettungsdienste verständigt und er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und der Vorfall wurde zu Protokoll genommen.

In der Nacht zum Sonntag randalierte ein junger Mann in den Rives de Clausen, woraufhin er seitens den Sicherheitsbeamten aufgefordert wurde die Örtlichkeit zu verlassen. Derselbe bedrohte alsdann die Agenten mit einem Messer und ergriff die Flucht. Eine Polizeistreife konnte den Unruhestifter stellen und verbrachte ihn zur Dienststelle. Da derselbe aufgrund seines alkoholisierten Zustand und Aggressivität eine Gefahr für sich und dritte darstellte, wurde er in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Der Vorfall wurde zu Protokoll genommen und das Messer wurde beschlagnahmt.

In der Nacht zum Sonntag wurde bei einer Veranstaltung in Troisvierges ein heftiger Streit zwischen zwei Personen gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und als die Streithähne aufeinander einschlugen, trennten die Beamten die beiden. Bei dem Einsatz wurden beide Polizisten leicht verletzt, Strafanzeige wegen Rebellion wurde aufgenommen.

In den letzten Stunden wurden Wohnungseinbrüche gemeldet, dies in Belair, Erpeldange, Mersch, Schifflange und Niederfeulen. (Quelle: Police Grand-Ducale)