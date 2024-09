Grenzkontrollen starten am Montag – Luxemburg-Pendlern drohen wieder Staus

TRIER/LUXEMBURG. Pendlern in der Region drohen erneut Staus im Feierabendverkehr zwischen Luxemburg und Deutschland, wie der Volksfreund berichtet. Grund sind die Grenzkontrollen, die am kommenden Montag beginnen und zunächst auf ein halbes Jahr angelegt sind.

Das Innenministerium des Großherzogtums teilte dem Blatt auf Anfrage mit, dass der luxemburgische Innenminister Leon Gloden (CSV) von der deutschen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) über den Beginn der Kontrollen in Kenntnis gesetzt wurde. Die deutsche Seite habe zugesichert, dass „unnötige Beeinträchtigungen des grenzüberschreitenden Verkehrs vermieden werden sollen“. Auf den Brücken zwischen Luxemburg und Deutschland solle nicht kontrolliert werden. Bei den sechswöchigen Grenzkontrollen während der zurückliegenden Fußball-EM war es jedoch zu größeren Staus gekommen.

Die Details der Kontrollen sind noch unklar. Ein Sprecher der Bundespolizei Trier sagte der Zeitung, dass noch offen sei, ob lediglich stationäre oder auch mobile Kontrollen in einem Radius bis zu 30 Kilometern hinter den Grenzen stattfinden werden. Neben den Kontrollen auf Straßen wird auch in Zügen und am Flughafen Hahn kontrolliert werden.

Bei den Kontrollen während der EM wurden an der Grenze zu Luxemburg 19 und an der zu Belgien neun Haftbefehle vollstreckt. An den drei Grenzen zu Luxemburg, Belgien und Frankreich wurden 195 unerlaubte Einreisen festgestellt, 100 an der Grenze zu Luxemburg, 30 an der zu Belgien und 65 an der französischen Grenze. Unter den Abgewiesenen befanden sich zwölf Syrische und vier afghanische Staatsangehörige. Neun Menschen begehrten bei der Einreise aus Luxemburg Asyl, eine Person bei der Einreise aus Belgien. (Quelle: Trierischer Volksfreund)