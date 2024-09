WITTLICH. In der Zeit von Dienstag, 10.9.2024, 14.00 Uhr, bis Mittwoch, 11.9.2024, 9.20 Uhr, wurde an einem in der Cusanusstraße in Wittlich abgestellten weißen PKW, VW Tiguan, eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Aus dem PKW wurde u.a. eine Handtasche entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefon 06571/926-0 erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)