Spontanentzündung: Mit Lithium-Ionen-Akkus beladener LKW brennt an A61

DAXWEILER. Am Donnerstag, den 12.9.2024, kam es gegen 5.00 Uhr an der Tank- und Rastanlage Hunsrück-Ost der A61 in Fahrtrichtung Koblenz zum Brand eines mit 13 gebrauchten Lithium-Ionen-Akkus beladenen Sattelaufliegers.

Die Zugmaschine konnte durch den Fahrer noch rechtzeitig vor Übergreifen von dem Auflieger getrennt werden und blieb daher unbeschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand auf einen Akku beschränken. Dennoch müssen alle Akkus weiterhin kontinuierlich gekühlt und sukzessive abgeladen werden. Die Bergungsarbeiten dauern an, ein Ende ist derzeit noch nicht absehbar. Nach aktuellem Sachstand wird von einer Spontanentzündung des Akkus ausgegangen. Der Rastplatz ist teilweise gesperrt, die Tankstelle kann jedoch befahren werden. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)