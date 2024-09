Trier: Serie an Autoaufbrüchen geht weiter – Im Trierer Norden zugeschlagen!

TRIER. Zwischen Mittwoch, 4. September, 14:30 Uhr, und Donnerstag, 5. September, 18:49 Uhr, kam es in Trier erneut zu einer Serie von Autoaufbrüchen.

Unbekannte Täter schlugen in diesem Zeitraum viermal zu und entwendeten Wertgegenstände aus geparkten Fahrzeugen. Die Tatorte lagen in der Paulinstraße, der Thyrsusstraße, Am Beutelweg und in der Thebäerstraße.

Die Kriminalpolizei Trier bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die in diesen Bereichen etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651 9779-2290 zu melden.

Die Polizei mahnt erneut zur Vorsicht: Wertgegenstände wie Handys, Laptops, Kameras oder Bargeld sollten niemals sichtbar im Auto zurückgelassen werden. Auch wichtige Dokumente wie Ausweise, Fahrzeugpapiere sowie Schlüssel sollten nicht im Fahrzeug deponiert werden, um Diebstähle zu verhindern.