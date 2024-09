++ Schon wieder! Auto-Aufbrüche in Trier reißen nicht ab: Sieben weitere Fahrzeuge betroffen ++

TRIER. In Trier geht die Serie von Autoaufbrüchen weiter! Im Zeitraum von Dienstag, 3. September, 1 Uhr, bis Mittwoch, 4. September, 22:20 Uhr, schlugen Unbekannte erneut zu und brachen sieben Fahrzeuge in Trier-Mitte und Trier-Nord auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Besonders betroffen waren die Maarstraße, Krahnenstraße und Thebäerstraße sowie der Parkplatz des Broadway-Kinos und die Straße In der Reichsabtei. Obwohl in drei Fällen nichts gestohlen wurde, sorgt die Tatserie für große Verunsicherung bei den Anwohnern.

Diese Vorfälle sind kein Einzelfall: In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen über Autoaufbrüche in der Stadt. Immer wieder haben Täter zugeschlagen, Wertsachen entwendet und die Stadt Trier in Atem gehalten. Allein letzte Woche wurden elf Fahrzeuge aufgebrochen, diese Woche sind es, mit den heute gemeldeten bereits 15 Fahrzeuge!

Die Polizei warnt eindringlich davor, Wertgegenstände wie Handys, Laptops oder Bargeld im Auto liegenzulassen – auch nicht versteckt! Papiere, Ausweise und Hausschlüssel sollten ebenfalls nie im Wagen deponiert werden.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden unter: 0651 9779-2290. Bleiben Sie wachsam und lassen Sie den Tätern keine Chance!

(Quelle: Polizei)