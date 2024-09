Vier Verletzte am Martinsufer: Bus durch Spurwechsel zu Bremsmanöver gezwungen

TRIER. Am gestrigen Samstag ereignete sich um 14.25 Uhr am Martinsufer im Einmündungsbereich zur Ausoniusstraße ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf vier Personen leicht verletzt wurden. Ein Linienbus, welcher das Martinsufer auf der rechten Fahrspur in Richtung der Ausoniusstraße befuhr, war durch den plötzlichen Spurwechsel eines PKWs gezwungen stark abzubremsen.

Durch dieses Bremsmanöver stürzten vier Businsassen und verletzten sich leicht. Der Unfallverursacher, ein dunkler PKW mit luxemburgischen Kennzeichen, verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, welche Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen (Telefon: 0651-9779-5200, Email: [email protected]). (Quelle: Polizeidirektion Trier)