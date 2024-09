Türschlösser mit unbekannter Flüssigkeit verklebt – PKW in Lieser beschädigt

BERNKASTEL-KUES. Im Zeitraum 30.8.2024, 19.00 Uhr, bis 1.9.2024, 11.00 Uhr, kam es in der Paulsstraße in Lieser zur Beschädigung der Türschlösser an einem auf dem dortigen Parkplatz neben der Kita abgestellten PKW.

Die Türschlösser sowie die jeweiligen Türen wurden hierbei mit einer unbekannten Flüssigkeit derart verklebt, dass sich diese zunächst nicht öffnen ließen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zur Sache machen können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Email an [email protected] entgegengenommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)