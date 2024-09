Mit Auto auf Tramschienen unterwegs: Alkoholfahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für die zurückliegende Nacht mehrere Alkoholfahrten im Großherzogtum, bei denen z.T. die Führerscheine der alkoholisierten Fahrer eingezogen wurden.

Am 1.9.2024 wurde eine Polizeistreife gegen 1.30 Uhr auf eine Autofahrerin aufmerksam, die in der Rue Ermesinde in Luxemburg-Stadt im Gegenverkehr fuhr. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Gegen 5.00 Uhr am heutigen Sonntagmorgen traf eine Polizeistreife auf einen Autofahrer, der mit seinem Auto bei einer Bushaltestelle neben der Penetrante de Lankelz hielt. Da die Person Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde diese einem Alkoholtest unterzogen der positiv verlief. Der Führerschein wurde eingezogen.

Gegen 6.00 Uhr heute Morgen musste die Polizei eine Person im hauptstädtischen Bahnhofsviertel stoppen, die mit ihrem Fahrzeug über die Tramschienen in Richtung Fort Neipperg fuhr. Durch das auffällige Fahrverhalten des Fahrers wurde dieser einem Alkoholtest unterzogen der auch hier positiv verlief. Protokoll wurde erstellt und er musste sein Auto stehen lassen. (Quelle: Police Grand-Ducale)