Betrunken fast gegen Streifenwagen gestoßen: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Vom gestrigen Donnerstagnachmittag bis zum heutigen Freitagmorgen ereigneten sich in Luxemburg mehrere Alkoholfahrten, wie die Police Grand-Ducale mitteilt.

Am späten Nachmittag des 22.8.2024 ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in der Route de Longwy in Schouweiler. Beim Unfall wurden drei Personen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Alkoholtest bei einem der Fahrer verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am späten Abend des 22.8.2024 stoppte eine Polizeistreife in der Route de Luxembourg in Bereldingen eine Fahrerin die in Schlangenlinien fuhr. Der Alkoholtest bei der Fahrerin verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In der Nacht zum 23.8.2024 wurde eine Polizeistreife auf der Avenue de la Liberté im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Schlangenlinien fuhr und dabei fast gegen den Dienstwagen stieß. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später gestoppt werden. Der Alkoholtest bei der Fahrerin verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Am frühen Morgen des 23.8.2024 wurde weiteres Fahrzeug aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der Avenue de la Liberté im hauptstädtischen Bahnhofsviertel von einer Polizeistreife gestoppt. Bei der Kontrolle konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei diesem feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)