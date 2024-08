Einbrüche in Luxemburg: Überraschter Täter springt aus Fenster

LUXEMBURG. In den vergangenen Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche bzw. Einbruchsversuche an verschiedenen Orten im Großherzogtum gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 22.8.2024 in ein Einfamilienhaus auf dem Boulevard Charles Simonis in Luxemburg-Cents, bei dem ein Täter sich Zugang zum Inneren verschaffte. Dort wurde er von den Bewohnern überrascht. Bei seiner Flucht entriss er einer Bewohnerin ihre Armbanduhr. Sie wurde dabei leicht verletzt. Ersten Informationen nach wurden ebenfalls Hüte entwendet.

Ein weiterer Einbruch wurde am späten Nachmittag des 22.8.2024 in der Route de Thionville in Hesperingen gemeldet, bei dem die Bewohnerin den Täter überraschte, dieser dann aus dem Fenster sprang und flüchtete.

In beiden Fällen war die Spurensicherung vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)