RLP: Motorrad beim Abbiegen übersehen – 18-jährige Bikerin schwerverletzt

PIRMASENS. Am Donnerstag, den 22.8.2024, gegen 14.41 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in der Blocksbergstraße in Pirmasens gemeldet. Die 30-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem grauen Toyota Auris die Straße Berliner Ring in Fahrtrichtung Blocksbergstraße.

Die 18-jährige Unfallgegnerin befuhr mit ihrem Motorrad der Marke Yamaha die Blocksbergstraße vom Messplatz kommend in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Die Unfallverursacherin wollte an der Einmündung Blocksbergstraße/Berliner Ring nach links abbiegen und übersah hierbei die bevorrechtigte Zweiradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß wobei die Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Das Motorrad musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (Quelle: Polizeidirektion Pirmasens)